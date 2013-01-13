İstanbul'da iki çocuk yangın kurbanı

İstanbul Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.



Zeytinburnu'nda çıkan bir yangında iki çocuk hayatını kaybetti.

Sabaha karşı Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde 4 kişinin kaldığı evin çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Zeytinburnu ve Fatih itfaiyeleri olay yerine gönderildi ancak yangın söndürülene kadar yaşları 15-17 arasında değişen 4 çocuktan Enes Yılmaz ile Bedirhan İkikardeş hayatını kaybetti.

Yangın gecesi Enes Yılmaz’ın 3 arkadaşı ile birlikte evlerinin çatı katında buluştuğu ve geceyi de burada geçirdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.