T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da iki çocuk yangın kurbanı

Zeytinburnu'nda çıkan bir yangında iki çocuk hayatını kaybetti

13 Ocak 2013 14:25

İstanbul Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.
 
Zeytinburnu'nda çıkan bir yangında iki çocuk hayatını kaybetti.

Sabaha karşı Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde 4 kişinin kaldığı evin çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Zeytinburnu ve Fatih itfaiyeleri olay yerine gönderildi ancak yangın söndürülene kadar yaşları 15-17 arasında değişen 4 çocuktan Enes Yılmaz ile Bedirhan İkikardeş hayatını kaybetti.

Yangın gecesi Enes Yılmaz’ın 3 arkadaşı ile birlikte evlerinin çatı katında buluştuğu ve geceyi de burada geçirdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

yangınistanbulzeytinburnu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24