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Yaşam

İstanbul'da ‘huzur' denetimi: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza

Güvenlik güçleri, 1 silah, 2 kurusıkı tabanca, 52 gram uyuşturucu ele geçirdi

31 Mart 2018 11:29

İstanbul’da dün öğleden sonra ve gece saatlerinde gerçekleştirilen iki huzur operasyonu kapsamında 155 kişi gözaltına alındı, toplamda 212 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası yapılan 'Yeditepe Huzur Denetimi' yapıldı. Yapılan asayiş denetlemeleri gece saat 01.00'de sona erdi.

Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 30 bin 348 kişi 'Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi:

  • Bu kişilerden hakkında arama kararı bulunan 155'i ise gözaltına alındı.
  • Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda: 1 silah, 2 kurusıkı tabanca, 52 gram uyuşturucu ele geçirildi.
  • Denetlenen 4 bin 504 araçtan 167'si hakkında işlem yapılırken 69 araç trafikten men edildi.
  • Denetleme yapılan 387 işyerinin 18'i hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Denetlemeler sonucu araç ve işyeri sahiplerine toplam 212 bin 380 lira para cezası kesildi.

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