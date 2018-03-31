İstanbul'da ‘huzur' denetimi: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza

İstanbul’da dün öğleden sonra ve gece saatlerinde gerçekleştirilen iki huzur operasyonu kapsamında 155 kişi gözaltına alındı, toplamda 212 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası yapılan 'Yeditepe Huzur Denetimi' yapıldı. Yapılan asayiş denetlemeleri gece saat 01.00'de sona erdi.

Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 30 bin 348 kişi 'Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi: