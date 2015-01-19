İstanbul'da Hrant Dink anması



Ermenice-Türkçe yayın yapan AGOS gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink sekiz yıl önce gazete binası önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hrant Dink için bugün bir kez daha başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde de anma etkinlikleri düzenlendi.

İstanbul’da binler Taksim’den AGOS gazetesine yürüdü. Yürüyüşe katılanlar “Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz” yazılı dövizler taşıdı. AGOS gazetesinden kalabalığa seslenen Yazar Murathan Mungan, konuşmasında, Hrant Dink’i “O, tüm halkların eşitliğine ve kardeşliğine inanmış biri olarak, barışın diliyle konuşuyordu. Laf olsun diye edilmiş temenni türünden bir barışın değil, sahici, hakiki, kalıcı ve sürekli kılınmasını istediği bir barışın diliyle” sözleriyle anlattı. Mungan, AGOS gazetesine de sahip çıkılmasını istedi.

Almanya’da etkinlikler

Almanya’nın başkenti Berlin’de Hrant Dink için bir anma etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. Maxim Gorki Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikte, aynı zamanda Dink’in lise öğretmeni olan Migırdiç Margosyan bir konuşma yapacak.

Öte yandan 25 Ocak tarihinde Köln kentinde de Türkiye-Almanya Kültür Forumu tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bir anma etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe Türkiye’den gazeteci-yazar Hayko Bağdat’ın da katılması bekleniyor.