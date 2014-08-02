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Yaşam

İstanbul’da hortum paniği

Sağanak yağışın ardından Kasımpaşa’da çıkan hortum, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı

02 Ağustos 2014 16:37

Bugün öğle saatlerinde yağan sağnak yağışın ardından Kasımpaşa'da hortum paniği yaşandı. İstanbul öğle saatlerinde sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Yağmura gök gürültüsü ve yıldırımlar da eşlik etti. 

Ümit Türk ile Enver Alas’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Haliç'te ise hortum çıktı. Bir anda etkili olan hortum kıyıdaki tesislerin çatılarını uçurdu. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. 

Haziran ayında da İstanbul Tuzla ve Pendik'i hortum vurmuş çok sayıda ev ve işyeri hasar görmüştü. 

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İstanbul’da hortum paniği

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