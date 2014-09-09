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Yaşam

İstanbul'da hız limitleri değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yol kesimlerinin fiziki şartları ve geometrik standartlarını dikkate alarak hız limitlerini değiştirdi

09 Eylül 2014 22:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın Başkanlığı’nda yaptığı toplantıda aldığı kararla şehir içi yollarda hız limitlerini ulaşım şartlarına göre yeniden ayarladı.

Karar yol kesimlerinin fiziki şartları, geometrik standartları ve yol üst yapısı kullanım özellikleri yerinde yapılan incelemeler neticesinde, bazı yol kesimlerinde uygulanan araç azami hızlarının artırılmasına karar verildi. 

UKOME’nin aldığı karar gereğince hız limitleri yeniden ayarlanan yollar şöyle:

 

Azami hız limiti 50 km/s’ten 70 km/s’e yükselen yollar:

 

Harmandere Kavşağı - Orhanlı Bağlantı Yolu, 

Büyükyalı Caddesi (Turgut Özal Bulvarı-D-100 Arası) (Maltepe), 

D-100 Büyükbakkalköy Samandıra Yolu (Maltepe),

Büyükyalı Kavşağı Süreyyapaşa Başıbüyük Yolu (Bağlantı Yolu),

Büyükdere Caddesi (Darussafaka-Hacıosman Kavşağı) Arası,

Hacıosman Bayırı Caddesi (Sarıyer-Şişli),

Çayırbaşı Caddesi Demokrasi Şehitleri Caddesi(İstinye-Sarıyer Arası),

Olimpiyat Bulvarı(Başakşehir),

E-80 Kuzey Yanyol Alptekin Caddesi-Ümraniye,

E-80 Güney Yanyol Turgut Özal Bulvarı-Ataşehir

 

Azami hız limiti 50 km/s’ten 80 km/s’e yükselen yollar:

 

Avcılar-Haramidere (E5-TEM Haramidere Bağlantı Yolu),

İpekyolu Caddesi (Esenler)

Azami hız limiti 70 km/s’ten 80 km/s’e yükselen yollar:

Söğütlüleşme Köprülü Kavşağı Uzunçayır Köprülü Kavşağı Arası (O-1 Yolu), 

Uzunçayır Köprülü Kavşağı Altunizade Köprülü Kavşağı Arası (O-1 Bağlantı Yolu)

Altunizade Köprülü Kavşağı - Ümraniye Köprülü Kavşağı Arası (Üsküdar-Ümraniye TEM Bağlantı Yolu),

Çamlıca Köprülü Kavşağı Anadolu Otoyolu Köprülü Kavşağı Arası (O-4 Yolu),

Samandıra Köprülü Kavşağı Gişeler Çıkışı (O-4 yolu) Kartal Köprülü Kavşağı Arası Bağlantı Yolu,

Anadolu Otoyolu Köprülü Kavşağı Çıkışı (O-2 yolu) Kozyatağı Köprülü Kavşağı arası Otoyolu (O-2 yolu),

Ümraniye Köprülü Kavşağı Çıkışı (O-2 yolu) Sarıgazi Köprülü Kavşağı Arası,

Kavacık Köprülü Kavşağı Çıkışı Beykoz (Akbaba Yolu) Arası Bağlantı Yolu (Anadolu Hisarı E-80 Bağlantı Yolu- Polonezköy Bağlantı Yolu),

Mahmutbey Kavşağı (İSTOÇ) Sultangazi İlçesi Bağlantı Yolu( Mahmutbey Yolu),

O-3 Bağlantı Yolu (Vatan Caddesi Kavşağı) Mahmutbey Doğu Kavşağı Arası (İSTOÇ),

Otogar Bağlantı Yolu (Metris Kavşağı-Esenler Köprülü Kavşağı Arası),

D-100 Yolu (Barbaros Köprülü Kavşağı-Tekirdağ İl Sınırı),

D-100 Yolu (Harem-Kocaeli İl Sınırı),

Tuzla İstanbulpark Bulvarı (Formula Bağlantı Yolu),

Arnavutköy-Habibler Yolu,

O-2 Bağlantı Yolu (Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu)

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