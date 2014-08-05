İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 derece olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, etkisini göstermeye başlayan kuzeyli rüzgarların yüksek nemi de beraberinde getirdiğini belirterek, "Hava sıcaklığının ortalama 32'lerde olduğunu kabul edersek, yüzde 95'i bulan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 40 derece civarında olacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul 'da 5 gün boyunca yüksek nem etkili olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, nem oranının genelde sabah ve akşam saatlerinde en yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Prof. Dr. Şen, şu bilgileri verdi: "Sıcaklık ve nem bir araya gelince hissedilen sıcaklık bunaltıyor. Böyle durumda insanın dış sıcaklığı dengelemesi için terlemesi gerekiyor. Havada yüksek nem yoksa gözeneklerdeki ter buharlaşıyor ve insan rahatlıyor. Ancak, nemli hava bu teri tutuyor, ter kurumuyor. Gözenekler kapalı olduğu için insan terleyemiyor ve insanda bunalma ve rahatsızlıklar başlıyor."

İstanbul'da 5 gün boyunca bunaltıcı havanın etkili olacağını anlatan Şen, "Etkisini artırmaya başlayan kuzeyli rüzgarlar, yüksek nemi beraberinde getiriyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden oluyor. Hava sıcaklığının ortalama 32'lerde olduğunu kabul edersek, yüzde 95'i bulan nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 40 derece civarında olacak" diye konuştu.

Şen, böyle havalarda dar giysilerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız bol ve açık renk kıyafetler giymeli. Gözeneklerin kapanmaması gerekiyor. Bol elbiseler bunu sağlıyor. Terleme olunca su kaybı fazla oluyor. Bu nedenle bol miktarda su, meyve suyu tüketilmeli. Kuru yiyeceklerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.