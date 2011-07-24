İstanbul’da her yol asfaltlanacak

T24 - 39 ilçedeki ana yollarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları 15 Ekim’e kadar devam edecek.



2011 yılı içerisinde öncelikle kış şartları sonucu, zorunlu altyapı çalışmaları ve diğer etkenlerle bozulan yollar, İBB iştiraki İSFALT’ın ortak çalışmalarıyla elden geçiriliyor.



Bu yıl için ana ulaşım yollarında 1,5 milyon ton asfalt kullanılarak, 23 finişer ile asfalt kaplama makinesi, 30 ekiple yama ve 50 adet robotla çukur onarım çalışmaları yapılıyor.



Ekipler, 2011’de Kocaeli il sınırından Tekirdağ il sınırına kadar 39 ilçeyi kapsayacak şekilde ana ulaşım yollarını 15 Ekim’e kadar asfaltlayacak. Vatandaşların trafik yoğunluğundan en az etkilenmesi için çalışmalar 23.30’da başlayıp sabah saat 05.30’a kadar devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra araç ve iş makineleri trafiğe kapalı alanlara çekilerek trafik sıkışıklığına neden olmaları engelleniyor.



2004-2011 yılları arasında ana yollar, E-5 ve köy yolları da dahil 4 bin 686 km’lik yol asfaltlandı. Buna göre İstanbul’da devam etmekte olan çalışmalarla birlikte son 7 yılda Danimarka (43 bin 094 km2) ve Hollanda’nın (41.526 km2) yüz ölçümünden daha fazla bir yol asfaltlandı. Diğer bir deyişle 49 bin 203 km2’lik bir alan alt yapısıyla birlikte yenilendi. Bu alan yaklaşık 4 bin 555 adet futbol sahasına eşit.

Büyükdere tüneli açılıyor



İTÜ-Ayazağa Metro İstasyonu’nu, Büyükdere Caddesi’nin karşı tarafına bağlayan 50 metrelik bağlantı tüneli açılıyor.



Plazalar bölgesi yolcularının istasyona konforlu ve güvenli bir şekilde erişimi amacıyla yapılan tünel, 25 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından hizmete açılacak.



Bir asansör bulunan tünelde, ayrıca sabit merdivene özürlülerin kullanımına uygun tekerlekli sandalye platformu yapıldı.İstasyon giriş yapısının üst örtüsü (cam örtü), İstanbul’da ilk kez uygulanan özel bir mimari dizaynla imal edildi.



