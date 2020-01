İstanbul'da her mahalleye otopark yapılacak, bir araç için 15 bin liraya tapu verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın anlattığı projeye göre, İstanbul’da ilk etapta metronun gittiği mahallelerde ve kendi otoparkı olmayan sitelerin bulunduğu belirlenen bölgelere boş arazi varsa alınacak ve buraya o mahallede kaç "hane" varsa o kadar aracın gireceği bir otopark inşa edilecek. Otopark hazinenin boş arazisi varsa oraya inşa edilecek eğer yoksa ise özel arazi satın alınacak. Mahallede terk edilmiş bir bina varsa otopark için bunun satın alınması yoluna da gidilebilecek. İlk taslak hesaplamalara göre otoparktaki her araç yeri 15 bin liraya satılacak.

İstanbul’un en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun New York temaslarına eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, otopark projesinin detaylarını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile New York'ta yoğun kar altında yaptığı sohbet sırasında anlattı.

'Bu ne hal başkan'

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre, New York’taki yoğun kar yağışının ardından yolların çalışmalara rağmen karlı kaplı olması ve bazı caddelerdeki kötü yollar Şimşek ile Topbaş’ın sohbetinin ana konusu oldu. Şimşek, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı da olan Topbaş’a, "Başkan dünya belediyelerinin başkanı olarak burası da sizin sorumluluğunuzda bu ne hal başkan" diye espri yaptı. Topbaş ise "Burada medya New York kara teslim haberleri yapmıyor galiba. Şimdi öğrendim yoğun kar yağışı olunca akşam 23:00’ten sabah belli bir saate kadar şehir merkezine araç alınmıyormuş. Biz bunu yapsak neler olur" dedi. Şimşek, 90’lı yılların sonunda iki yıl New York’ta yaşadığını ifade ederek, "Burada geniş metro ağı var bundan dolayı insanlar araçlarını zaten şehre getirmiyor. Hem trafik hem de otopark sorunu kısmen çözülüyor. Otoparklar merkezlerde çok pahalı. Şehirde de otopark sorunu yok. Ayrıca evinin önüne dahi park etsen belediyeden yıllık harç alınması gerekiyor" diye konuştu.

Yasa istedi

Bu sözler üzerine Topbaş, "Madem otopark dediniz Sayın Bakan sizden bir yasa istiyoruz o zaman, İstanbul’un otopark sorununu çözeceğiz" diyerek İstanbul için planladıkları dev projeye dair bilgi verdi.

Topbaş’ın anlattığı projeye göre; İstanbul’da ilk etapta metronun gittiği mahallelerde ve kendi otoparkı olmayan sitelerin bulunduğu belirlenen bölgelere boş arazi varsa alınacak ve buraya o mahallede kaç "hane" varsa o kadar aracın gireceği bir otopark inşa edilecek. Otopark hazinenin boş arazisi varsa oraya inşa edilecek eğer yoksa ise özel arazi satın alınacak.

Otopark tapusu 15 bin TL olacak

Mahallede terk edilmiş bir bina varsa otopark için bunun satın alınması yoluna da gidilebilecek. İlk taslak hesaplamalara göre otoparktaki her araç yeri 15 bin liraya satılacak. Örneğin 100 araçlık bir otopark 15 bin liradan toplamda 1.5 milyon bir rakama satılmış olacak. Bu bedel de inşaat bedelini karşılayacak. Her haneye bir "otopark tapusu" verilecek. Evi olanların bir de o mahallede otopark tapusu olacak. Mahalleli aracı varsa aracını buraya bırakacak, yoksa bu otoparkı işletme seçeneğini de kullanabilecek.

Çalışma yapılıyor

Dev otopark projesi için bazı bölgelerde pilot alanlar da tespit edildiği öğrenildi. Birkaç maddelik yasal düzenleme yapılmasıyla projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçirecek ve İstanbul’un otopark problemi de projenin yaygınlaşması ile yıllar içinde ortadan kalkmış olacak. Topbaş, "Tapu yöntemi ile bu sorunun çözümünü bulacağız" dedi.