İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur" denetimi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) İSTANBUL\'un 39 ilçesinde eş zamanlı \'Yeditepe Huzur\' adlı asayiş denetimi yapıldı. Helikopter ve narkotik köpeklerinin de destek olduğu uygulamada, Kadıköy ve Taksim Meydanı\'nda adeta kuş uçurtulmadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan \'Yeditepe Huzur\' uygulaması kapsamında bir çok noktada aramalar yapıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda durdurulan araçları narkotik köpekleri de aradı. Özellikle Taksim Meydanı ve Kadıköy\'de yoğun şekilde yapılan uygulamada polis adeta bu bölgelerde kuş uçurtmadı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği ve saat 00:00 sıralarında başlayan uygulamada, durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrollerinin ardından araçlarında eksik bulunan sürücülere cezai işlemler yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİDE UYGULAMAYA KATILDI

Uygulamaya Laki ve Giz isimli norkotik köpekleri de katıldı. Giz, Kadıköy\'de durdurulan araçları araçları aradı. Durdurulan araçlarda bulunanların üzerleri ve eşyaları da didik didik arandı. Bazı araç sürücülerine cezai işlem yapılırken uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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