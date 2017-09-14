İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Ozan URAL /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye\'deki birçok adreste uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye\'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı.

NARKOTİK KÖPEĞİ GOLD\'UN BAŞARISI



Ümraniye Topağcı Mahallesi, Sertkaya Sokak\'ta bulunan bir adreste narkotik köpeği Gold bir miktar uyuşturucu madde(Eroin) buldu. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi.

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