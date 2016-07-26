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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da hayvan barınağı 'Hainler Mezarlığı' yapıldı!

Kadir Topbaş, bir darbeci askerin 'Hainler Mezarlığı'na defnedildiğini açıklamıştı

26 Temmuz 2016 19:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası cuntacılar için yapılacağını açıkladığı 'Hainler Mezarlığı', Tuzla Tepeören'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlar için kurulan barınağın bulunduğu alanda kuruldu. Mezarlık girişine 'Hainler Mezarlığı' tabelası dikildi.

Kadir Topbaş, dün akşam bu mezarlığa bir darbeci askerin defnedildiğini açıklamıştı.

Ekiplerin, mezar açma çalışmaları devam ediyor. Mezarlığa ilk gömülen kişi Acıbadem'de Acıbadem Mahalle muhtarını şehit eden Yüzbaşı Mehmet Karabekir oldu.

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TepeörenHainler MezarlığıİBB BaşkanıKadir Topbaşhayvan barınağıyapıldı

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