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Yaşam

İSTANBUL'DA HAVUZ SULARI ANALİZ EDİYOR İSTANBUL (A.A)

09 Mayıs 2011 13:47

-İSTANBUL'DA HAVUZ SULARI ANALİZ EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü laboratuvarları, kentteki havuz sularını analiz ediyor. Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü laboratuvarının, modern ve donanımlı yapısıyla havuz sularını analiz ederek, havuzların daha güvenli olmasına katkıda bulunduğu vurgulandı. Yazın havaların ısınmasıyla halkın rağbet ettiği yerlerin başında gelen yüzme havuzlarında doğabilecek hastalıklara ve olumsuzluklara karşı hıfzıssıhha müdürlüğü laboratuvarının, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite sertifikası aldığı belirtilen açıklamada, laboratuvarda analizlerin standartlara uygun olarak yapılmasıyla vatandaşların havuz sularına rahatça girebileceği bildirildi.  Açıklamada, kirli havuzların özellikle yaz aylarında, mevsim sıcaklarına bağlı olarak mikrop, virüs ve bakterilerin çoğalmasıyla birlikte bazı rahatsızlıklara sebep olduğuna işaret edilerek, yarım asra aşkın İstanbullulara hizmet veren laboratuvarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 2004'de göreve geldikten sonra modernize edildiği, akreditasyonunun gerçekleşmesiyle de dünya standartlarını yakaladığı kaydedildi.

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