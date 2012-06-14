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Çevre

İstanbul'da havai fişek yasağı

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında gürültü kirliliğine neden olan havai fişek atımına yeni bir düzenleme getirdi.

14 Haziran 2012 09:06

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında gürültü kirliliğine neden olan havai fişek atımına yeni bir düzenleme getirdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Müdürlük, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile il sınırları içerisinde resmi ve dini bayramlar, yerel milli günler, resmi kurum ve kuruluşların açılış törenleri haricinde vatandaşın dinlenmeye çekildiği saatlerde, mahalle aralarında yapılan düğün, asker uğurlaması gibi organizasyonlarda havai fişek atımını izne tabii tutacak.

Temmuz ayından itibaren başlayacak uygulamada, vatandaşların, gerekli resmi izinleri aldığı takdirde saat 22.00’ye kadar ”sessiz tip havai fişek” kullanmasına izin verilecek.
 Müdürlük, kaymakamlıklara birer yazı göndererek, denetimlerin kolluk kuvvetlerince yapılacağını, karara aykırı davrananların da Kabahatler Kanunu hükümleri gereği idari para cezasına çarptırılacağını bildirdi.

 

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