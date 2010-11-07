-İSTANBUL'DA HAVA ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisten olumsuz etkilenen hava ulaşımı, sabah saatlerinden itibaren normale döndü. Sisin yoğunluğunu artırması üzerine dün gece yarısından itibaren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından yapılamayan uçak iniş kalkışları, sabah 07.00'den itibaren sisin etkisini kaybetmesiyle normale döndü. Görüş mesafesinin şu an 1500-2000 metre olduğu havalimanında, saat 10.00'dan itibaren sisin tamamen etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında yoğun sis nedeniyle dünden bu yana yaklaşık 60 seferin iptal edildiği ve bazı uçakların Atatürk Havalimanı ve çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Bu arada, Atatürk Havalimanında da sisten olumsuz etkilenen hava ulaşımı sabah saatlerinden itibaren normale döndü.