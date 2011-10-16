İstanbul'da hava soğuk ve yağışlı, yollar kapalı

T24 - Soğuk ve yağışlı havada yapılan “Kıtalararası Avrasya Maratonu”nda erkeklerde Etiyopyalı Atsedu Tsegay, kadınlarda ise aynı ülkeden Sosena Gezaw birinci oldu.



33. Kıtalararası Avrasya Maratonu, Boğaziçi Köprüsü gişelerinin Anadolu ayağına 300 metre mesafeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın verdiği startla başladı.



Atletler, Beşiktaş ve Unkapanı'nın ardından yine Sultanahmet At Meydanı'nda finişe geldi.



15 kilometrelik yarış sonunda erkeklerde Etiyopyalı Atsedu Tsegay 44.05'lik derecesiyle 1., yine Etiyopya'dan Abayneh Ayele 44.13'lük derecesiyle 2. ve Kenya'dan Kiprotich Yegon 44.25 derecisiyle üçüncü oldu. Türk atlet Ali Haydar Tekgöz ise 46.32'lik derecesiyle koşuyu 5. sırada tamamladı.



Kadınlarda ise Etiyopyalı Sosena Gezaw 50.45'lik derecesiyle birinci olurken, Binnaz Uslu 53.29'luk derecesiyle ikinci, Özlem Kaya ise 55.31'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.





Topbaş trafik için hoşgörü istedi



Halk yürüşüyünün startını da veren Kadir Topbaş, ''Artık halk yürüyüşü diyoruz, koşu demiyoruz. Köprüde piknik yapmak da yok" dedi.



İstanbullulardan anlayış bekleyen Kadir Topbaş, “Yağışa aldırış etmeyenler buraya geldi. Biraz trafik açısından İstanbullulara zorluk vermişizdir ama bunu hoşgörüyle karşılayacaklardır'' diye konuştu.







Yollar kapalı



Maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren birçok yol trafiğe kapatıldı.



Maratonun başlangıç noktası olan Anadolu yakasında, Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım trafiğe kapalı olacak.



Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli'de ise kapanan yollar şöyle:



''Balmumcu'dan D-100 güney katılım, Zincirlikuyu D-100 kuzey katılım, metrobüs durakları, ATV önü, Hoşber Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı Işıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Sait Çiftçi Askeri Lojman çıkışı, Yıldız ışıklar, Mehmet Ali Bey Sokak girişi, Yıldız Üniversitesi önü, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencibey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Başbakanlık Çalışma Ofisi önü, Deniz Müzesi çıkışı, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, Vişneli Tekke Sokak-otosel inişleri, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Taksim Şehit Muhtar ışıklar, Taksim Sıraselviler Caddesi başı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe Tüneli Bomonti girişi, Dolmabahçe ışıklar, Setüstü gelişi, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Fındıklı Çelebi Hamamı sokak, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane Işıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na mecburi yön, Perşembe Pazarı'ndan Tarlabaşı'na mecburi yön, Şişhane Meydan'dan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı.''



Sahil Kennedy Caddesi Ataköy 1. Kısım ayrımından (Marina tabelasından) Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri de trafiğe kapalı tutulacak.



Çevre yollarında da güney Zincirlikuyu ayrımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıcı turnikelerden geliş Kozyatağı ayrımı), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) turnikelerden gelip 1. Çevreyolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım trafiğe kapalı.





Alternatif yollar



Sürücüler, kentin Anadolu yakasında E-5 Karayolu'ndan gelişler FSM katılımlara, Mahiriz Caddesi'nden geliş Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolu'nu takiben FSM'ye katılıma, Fenerbahçe'den geliş D-100 Karayolu güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolu'nu takiben FSM'ye katılıma, D-100 Karayolu kuzey katılım Harem istikametine yönlendiriliyor.



Avrupa yakasında kapatılan noktalara alternatif yollar ise şöyle:



''Ataköy 1 ve 9. kısımlardan E-5 güney veya kuzeye geçiş, tekrar dönüp Havuzlu Kavşak, Atatürk Havalimanı istikameti, E-5 kuzey ve güney, Aksaray varyant altından Vatan Caddesi, Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne, Millet Caddesi'ne geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı varyant, Edirnekapı varyanttan Rami'ye geçiş, Eyüp Meydanı'dan Rami'ye geçiş, Edirnekapı'dan E-5, 1. çevreyoluna katılım, Basın Ekspres ve Hal Yolu'ndan TEM' e katılım, Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi.



Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağı'na, Balmumcu'dan gelenler, Merkez Komutanlığı'ndan ters istikametten tekrar Balmumcu'ya yönlendiriliyor. Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık.



Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak bütün sürücüler, bahse konu kapatma noktalarından FSM Köprüsü istikametine yönlendiriliyor.





Metrobüs de çalışmayacak



Saat 06.00'dan itibaren köprünün trafiğe açılacağı saate kadar Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs seferleri yapılmayacak.









V1 Challenge yarışı



Öte yandan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun 2011 yılı faaliyet programında yer alan ve 16 Ekim pazar günü Kadıköy Suadiye Trafik Vakfı Otoparkı'nda yapılacak V1 Challenge 5. Ayak Yarışı nedeniyle otopark yanında bulunan Plaj Yolu Sokak, saat 01.00'den organizasyonun bitimine kadar trafiğe kapatılacak.







Ve sezon başladı



Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant ve Kartalkaya’ya da mevsimin ilk karı düştü.



Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece başlayan ve Salı gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla kar kalınlığı Oteller Bölgesi’nde 10 santimetreye ulaştı.



Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Bursa ve çevresini de etkili oluyor. Tatilcilerin ’Beyaz Cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ’da dün gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağışlarla Oteller Bölgesi’ndeki kar kalındığı 10 santimetreye ulaştı.



Uludağ Meteoroloji istasyonu yetkilileri, hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Uludağ’da kar yağışının Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Abant ve Kartalkaya'ya kar yağdı



Bolu’da, Abant ve Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü. Yeşil alanların beyaza büründüğü Abant’ta tatilciler kar yağışı altında gezintiye çıktı.





Kent merkezinde dün akşam başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Abant ve Kartalkaya’ya ilk kar düştü. Kartalkaya’da kar kalınlığı 1 santime ulaşırken, Abant’ta ise yeşil alanlar beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar Abant’ı muhteşem bir görüntüye kavuştururken, otellerde konaklayan ve günübirlik Abant’a gelen tatilciler kar yağışı altında yürüyüş yaptı.







