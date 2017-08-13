İstanbul’da hava sıcaklığı 24 dereceye düşecek

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte azalacak. Kentte yüksek neme bağlı aşırı hissedilen sıcaklar yerini yağışa bırakacak. Hava sıcaklığı 24 dereceye düşecek.

İstanbul’da uzun süre yüzde 90’lara ulaşan nem bugünden itibaren düşüyor. Bu geceden itibaren Marmara’nın önce batısında sonra orta kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji’nin verilerine göre yarın da İstanbul’da yağmur var.

Hava sıcaklığı en az 24 derece olacak. Karadeniz’in kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri nedeniyle yeni hafta veya gelecekteki bir zaman diliminde yeniden aşırı yağışların görülebileceğini belirterek “Afet boyutundaki sağanakların önüne geçmek çok kolay değil. Bu bakımda bize düşen görevleri yapıyoruz ama vatandaşlarımızı da teyakkuz halinde olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi. Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli de önümüzdeki günler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün itibariyle sıcaklıkların düşeceğini belirten Sürmeli, İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağışın gerçekleşebileceğini belirtti. Sürmeli “Bölgede, sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor” dedi.