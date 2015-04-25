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Yaşam

İstanbul'da hangi semt daha yaşanılabilir?

39 ilçe düzeyinde, 'İstanbul'da Yaşam Kalitesi Araştırması' gerçekleştirildi

25 Nisan 2015 23:06

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Şeker'in, İstanbul'da 39 ilçe düzeyinde gerçekleştirdiği, "İstanbul'da Yaşam Kalitesi Araştırması"nda, kentin en yaşanılabilir ilçeleri belli oldu.

Araştırmanın sonucunda, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Fatih yaşam kalitesi en yüksek ilçeler olurken, Arnavutköy, Sultanbeyli, Şile, Sultangazi ve Esenler de yaşam kalitesi en düşük ilçeler oldu.

İstanbul'da yaşanmak istenen yerler ise Beşiktaş'ın Bebek, Etiler, Arnavutköy semtleri, Kadıköy'ün Caddebostan, Fenerbahçe, Suadiye semtleri, Üsküdar'ın Kuzguncuk ve Çengelköy semtleri, Adalar ile Sarıyer'in İstinye, Yeniköy, Tarabya semtleri oldu.

 

İnternet girmekten kitap okumaya vakit yok

 

Araştırmaya katılanlar vatandaşlar ikamet ettikleri yerde en çok sokaktan gelen gürültü, evin küçüklüğü, bahçe veya balkon bulunmaması gibi konulardan şikayet etti.

Yaşadıkları ilçede trafik kurallarına uymak ve çevreyi kirletmemek kriterlerine uyulmadığını ifade eden katılımcılar, en memnun olmadıkları kamu hizmetlerini otopark, trafik düzenleme, yeşil alan miktarı, park ve oyun alanları, hava kirliliğiyle mücadele şeklinde sıraladı.

Katılımcılar faaliyet alanlarından internete istediklerinden daha çok vakit ayırdığını aktarırken, kitap ve dergi okumaya, oyun, televizyon, gönüllü hayır işleri ve politik faaliyetlerde yer almaya istediklerinden daha az zaman ayırdığını belirtiyor.

 

İstanbullular, istedikleri gibi tatil yapamıyor

 

Araştırmanın ekonomik yapı alanında "istesem de yapamam" dedikleri şeyler soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 69,1'i isteseler de akrabaların ya da tanıdıkların yanında kalmadan bir haftalık tatil yapamayacağını kaydetti.

İsteseler de yapamayacakları şeyler sıralamasında söz konusu bir haftalık tatili, eskimiş mobilyayı değiştirmek, iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan yemek yiyebilmek takip etti.

Araştırmaya göre, İstanbul'un en önemli sorunları trafik ve ulaşım, nüfus yoğunluğu, güvenlik, yeşil alan, çevre ve hava kirliliği, çarpık kentleşme ile Suriyelimülteciler oldu.

 

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