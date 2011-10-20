T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da hain saldırı protestosu İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2011 13:58

-İstanbul'da hain saldırı protestosu İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı, İstanbul'da çeşitli gruplarca protesto edildi.  Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde toplanan bir grup, TEM Otoyolu'nu Edirne yönünde trafiğe kapattı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleşen hain saldırıyı protesto eden grup, Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı. Taksim ve Şişli'de de dün akşam saatlerinde 2 ayrı eylem yapan taksiciler, saat 02.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'nü kısa bir süre trafiğe kapatarak, protesto eyleminde bulundu. Polisin uyarısı ile köprüden konvoy halinde hareket eden taksiciler, Taksim'e kadar klaksonlar çalarak geldikten sonra eyleme son verdi.  Kapalıçarşı esnafı ise bu sabah iş yerlerini açtıktan sonra Çarşıkapı Çeşmesi önünde toplandı. Şehitler için saygı duruşunda bulunan esnaf, İstiklal Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayrakları ile bir süre çarşı içinde yürüyüş yapan esnaf, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Kapalıçarşı'daki esnafın iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattıkları görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24