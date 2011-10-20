-İstanbul'da hain saldırı protestosu İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı, İstanbul'da çeşitli gruplarca protesto edildi. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde toplanan bir grup, TEM Otoyolu'nu Edirne yönünde trafiğe kapattı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleşen hain saldırıyı protesto eden grup, Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı. Taksim ve Şişli'de de dün akşam saatlerinde 2 ayrı eylem yapan taksiciler, saat 02.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'nü kısa bir süre trafiğe kapatarak, protesto eyleminde bulundu. Polisin uyarısı ile köprüden konvoy halinde hareket eden taksiciler, Taksim'e kadar klaksonlar çalarak geldikten sonra eyleme son verdi. Kapalıçarşı esnafı ise bu sabah iş yerlerini açtıktan sonra Çarşıkapı Çeşmesi önünde toplandı. Şehitler için saygı duruşunda bulunan esnaf, İstiklal Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayrakları ile bir süre çarşı içinde yürüyüş yapan esnaf, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Kapalıçarşı'daki esnafın iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattıkları görüldü.