İstanbul'da haftanın etkinlikleri

İstanbul'da bu hafta (31 Ekim - 6 Kasım) 8 farklı etkinlik sanatsevelerle buluşacak.

Mimarlık ve Edebiyat

Yer: SALT Galata Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 19:00

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un destekleri ile Salt Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmaları üçüncü kez 31 Ekim Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları – Mimarlık ve Edebiyat” başlığı altında gerçekleşiyor.

Ücretsiz



EU 48 / 6 / N

Yer: Elgiz Museum Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 18:00

Rahmi Aksungur’un daha önce sergilenmemiş önemli 2 işi ile Yıldız Holding, Mustafa Balcı, Çağla Cabaoğlu, Haydar Halit Cenkeli, Cengiz Akıncı ve Elgiz Müzesi Koleksiyonlarından gelen 11 çalışmasının yer alacağı serginin küratörlüğünü Haşim Nur Gürel yapıyor. Elgiz Müzesi’nde 31 Ekim 2016 – 4 Şubat 2017 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.



Fransız Film Günleri: Kadın ve Doktorlar

Yer: Notre Dame du Rosaire Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 20:00

TIREZ LA LANGUE, MADEMOISELLE/ KADIN VE DOKTORLAR – 2012

1 saat 42 dk

Yönetmen: Axelle Ropert

Oyuncular: Louise Bourgoin – Laurent Stoker – Cédric Kahn

Boris ve Dimitri ayrılmaz iki erkek kardeştir. Pratisyen hekim kardeşler Paris’te aynı muayenehanede çalışmaktadırlar. Bir gece, bir barda garsonluk yapan Judith diabetik kızı Alice’i doktorlara götürür. Boris ve Dimitri, kızını tek başına büyüten bu genç kadına aşık olurlar. Bu durum yakın zamanda ilişkilerini de sekteye uğratacaktır…

Türkçe altyazılı, Ücretsiz



2400. Yılında Aritoteles

Yer: TESAK Tarih: 2 – 23 Kasım 2016 Saat: 18:30

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri:

2400. Yılında Aristoteles

2 Kasım I Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “Platon’u Ortaçağ Gözlüklerini Çıkararak Okumak”

9 Kasım I Prof. Dr. Saffet Babür: “Aristoteles’le Birey, Kişi, İnsan”

16 Kasım I Yrd Doç. Dr. Lale Levin Bast: “Aristoteles’te Dostluk”

23 Kasım I Yrd Doç. Dr. Levent Kavas: “Platon’daki Önceki Felsefeciler ve Aristoteles”

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.

Ücretsiz



Sonbaharda Vivaldi

Yer: Notre Dame du Rosaire Tarih: 2 Kasım 2016 Saat: 20:00

Camerata Barok İstanbul

Keman: Ceren Gürkan, Gizem Korkmaz Gülmen, Ayşen Tözeniş, Ezgi Karasu, Viyola: Burak Kayan, Deniz Yücel

Kontrbas: Ceren Akçalı

Viyolonsel: Burak Ayrancı

Klavsen: Müge Hendekli

Biletli



10. Yılında Ensemble Kheops ile Büyülü Bir Yolculuk

Yer: Süreyya Operası Tarih: 26 Ekim 2016 Saat: 20:00

Gaby Pas-VAN RIET flüt

Ronald van SPAENDONCK klarnet

Tatiana SAMOUIL keman

Marie HALLYNCK viyolonsel

Sophie HALLYNCK arp

Muhiddin DÜRRÜOĞLU piyano

Program:

J. JONGEN Trio için 2 Parça; flüt, viyolonsel ve arp için

C. SAINT-SAËNS Keman ve Arp için Fantezi, Op. 124

J. IBERT “Entr’acte” flüt ve arp için

M. DÜRRÜOĞLU “Anadolu’dan Sahneler” klarnet, viyolonsel ve piyano için

F. POULENC “Invitation au château” klarnet, keman ve piyano için

P. DUKAS/M. DÜRRÜOĞLU”Büyücü Çırağı” flüt, klarnet, keman, viyolonsel, arp ve piyano için

Biletli



Sergi & Söyleşi – Tablo Sofralar

Yer: Fransız Kültür Merkezi Tarih: 3 Kasım 2016 Saat: 18:30

Vincent Baranger ile söyleşi saat 18:30

Sergi açılışı saat 19:30

Fransa’yı temsil etmek için gastronomi ve mutfak sanatından daha güzel bir konu olabilir mi ? Sergi, ürün yelpazesinin yenilenmesi ve modernleştirilmesi amacıyla başvurulan en iyi Fransız tasarımcılarına ve sofra sanatının en büyük markalarına –sofra takımı, çatal bıçak takımı ya da cam eşyalar- yer veriyor.

Kayıt zorunlu



Akademi Buluşmaları 2: Türkiye’den Queer İmajlar

Yer: SPOD Ofis Tarih: 5 Kasım 2016 Saat: 13:00

Yeşilçam’dan günümüz sinemasına, LGBTİ’lerin hangi klişelerle temsil edildiğini, 80’lerin sonunda LGBTİ+ hareketinin filizlenmesiyle sinemadaki anlatının değişimini ve hareketin yükseldiği son yıllarda ne tür temsillerle karşılaştığımızı değerlendiriliyor.

Ücretsiz