T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbul'da haftanın etkinlikleri

Bu hafta 8 farklı etkinlik İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor

31 Ekim 2016 19:29

İstanbul'da bu hafta (31 Ekim - 6 Kasım) 8 farklı etkinlik sanatsevelerle buluşacak. 

Mimarlık ve Edebiyat

 

Yer: SALT Galata  Tarih: 31 Ekim 2016  Saat: 19:00

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un destekleri ile Salt Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmaları üçüncü kez 31 Ekim Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları – Mimarlık ve Edebiyat” başlığı altında gerçekleşiyor.

Ücretsiz


EU 48 / 6 / N 

Yer: Elgiz Museum  Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 18:00

Rahmi Aksungur’un daha önce sergilenmemiş önemli 2 işi ile Yıldız Holding, Mustafa Balcı, Çağla Cabaoğlu, Haydar Halit Cenkeli, Cengiz Akıncı ve Elgiz Müzesi Koleksiyonlarından gelen 11 çalışmasının yer alacağı serginin küratörlüğünü Haşim Nur Gürel yapıyor. Elgiz Müzesi’nde 31 Ekim 2016 – 4 Şubat 2017 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.


Fransız Film Günleri: Kadın ve Doktorlar

Yer: Notre Dame du Rosaire  Tarih: 31 Ekim 2016  Saat: 20:00

TIREZ LA LANGUE, MADEMOISELLE/ KADIN VE DOKTORLAR – 2012
1 saat 42 dk
Yönetmen: Axelle Ropert
Oyuncular: Louise Bourgoin – Laurent Stoker – Cédric Kahn

Boris ve Dimitri ayrılmaz iki erkek kardeştir. Pratisyen hekim kardeşler Paris’te aynı muayenehanede çalışmaktadırlar. Bir gece, bir barda garsonluk yapan Judith diabetik kızı Alice’i doktorlara götürür. Boris ve Dimitri, kızını tek başına büyüten bu genç kadına aşık olurlar. Bu durum yakın zamanda ilişkilerini de sekteye uğratacaktır…

Türkçe altyazılı, Ücretsiz


2400. Yılında Aritoteles

Yer: TESAK  Tarih: 2 – 23 Kasım 2016  Saat: 18:30

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri:

2400. Yılında Aristoteles

2 Kasım I Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “Platon’u Ortaçağ Gözlüklerini Çıkararak Okumak”

9 Kasım I Prof. Dr. Saffet Babür: “Aristoteles’le Birey, Kişi, İnsan”

16 Kasım I Yrd Doç. Dr. Lale Levin Bast: “Aristoteles’te Dostluk”

23 Kasım I Yrd Doç. Dr. Levent Kavas: “Platon’daki Önceki Felsefeciler ve Aristoteles”

TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.

Ücretsiz


Sonbaharda Vivaldi

Yer: Notre Dame du Rosaire  Tarih: 2 Kasım 2016  Saat: 20:00

Camerata Barok İstanbul

Keman: Ceren Gürkan, Gizem Korkmaz Gülmen, Ayşen Tözeniş, Ezgi Karasu, Viyola: Burak Kayan, Deniz Yücel
Kontrbas: Ceren Akçalı
Viyolonsel: Burak Ayrancı
Klavsen: Müge Hendekli

Biletli


10. Yılında Ensemble Kheops ile Büyülü Bir Yolculuk

Yer: Süreyya Operası  Tarih: 26 Ekim 2016 Saat: 20:00

Gaby Pas-VAN RIET flüt
Ronald van SPAENDONCK klarnet
Tatiana SAMOUIL keman
Marie HALLYNCK viyolonsel
Sophie HALLYNCK arp
Muhiddin DÜRRÜOĞLU piyano

Program:
J. JONGEN Trio için 2 Parça; flüt, viyolonsel ve arp için
C. SAINT-SAËNS Keman ve Arp için Fantezi, Op. 124
J. IBERT “Entr’acte” flüt ve arp için
M. DÜRRÜOĞLU “Anadolu’dan Sahneler” klarnet, viyolonsel ve piyano için
F. POULENC “Invitation au château” klarnet, keman ve piyano için
P. DUKAS/M. DÜRRÜOĞLU”Büyücü Çırağı” flüt, klarnet, keman, viyolonsel, arp ve piyano için

Biletli


Sergi & Söyleşi – Tablo Sofralar

Yer: Fransız Kültür Merkezi  Tarih: 3 Kasım 2016  Saat: 18:30

Vincent Baranger ile söyleşi saat 18:30
Sergi açılışı saat 19:30

Fransa’yı temsil etmek için gastronomi ve mutfak sanatından daha güzel bir konu olabilir mi ? Sergi, ürün yelpazesinin yenilenmesi ve modernleştirilmesi amacıyla başvurulan en iyi Fransız tasarımcılarına ve sofra sanatının en büyük markalarına –sofra takımı, çatal bıçak takımı ya da cam eşyalar- yer veriyor.

Kayıt zorunlu


Akademi Buluşmaları 2: Türkiye’den Queer İmajlar

Yer: SPOD Ofis  Tarih: 5 Kasım 2016 Saat: 13:00

Yeşilçam’dan günümüz sinemasına, LGBTİ’lerin hangi klişelerle temsil edildiğini, 80’lerin sonunda LGBTİ+ hareketinin filizlenmesiyle sinemadaki anlatının değişimini ve hareketin yükseldiği son yıllarda ne tür temsillerle karşılaştığımızı değerlendiriliyor.

Ücretsiz 

ETİKETLER

etkinlikhaftanın etkinlikleri31 ekim6 kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24