İstanbul'da haftanın etkinlikleri

İstanbul'da bu hafta (31 Ekim - 6 Kasım) 8 farklı etkinlik sanatsevelerle buluşacak.
Mimarlık ve Edebiyat
Yer: SALT Galata Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 19:00
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un destekleri ile Salt Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmaları üçüncü kez 31 Ekim Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları – Mimarlık ve Edebiyat” başlığı altında gerçekleşiyor.
Ücretsiz
EU 48 / 6 / N
Yer: Elgiz Museum Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 18:00
Rahmi Aksungur’un daha önce sergilenmemiş önemli 2 işi ile Yıldız Holding, Mustafa Balcı, Çağla Cabaoğlu, Haydar Halit Cenkeli, Cengiz Akıncı ve Elgiz Müzesi Koleksiyonlarından gelen 11 çalışmasının yer alacağı serginin küratörlüğünü Haşim Nur Gürel yapıyor. Elgiz Müzesi’nde 31 Ekim 2016 – 4 Şubat 2017 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Fransız Film Günleri: Kadın ve Doktorlar
Yer: Notre Dame du Rosaire Tarih: 31 Ekim 2016 Saat: 20:00
TIREZ LA LANGUE, MADEMOISELLE/ KADIN VE DOKTORLAR – 2012
1 saat 42 dk
Yönetmen: Axelle Ropert
Oyuncular: Louise Bourgoin – Laurent Stoker – Cédric Kahn
Boris ve Dimitri ayrılmaz iki erkek kardeştir. Pratisyen hekim kardeşler Paris’te aynı muayenehanede çalışmaktadırlar. Bir gece, bir barda garsonluk yapan Judith diabetik kızı Alice’i doktorlara götürür. Boris ve Dimitri, kızını tek başına büyüten bu genç kadına aşık olurlar. Bu durum yakın zamanda ilişkilerini de sekteye uğratacaktır…
Türkçe altyazılı, Ücretsiz
2400. Yılında Aritoteles
Yer: TESAK Tarih: 2 – 23 Kasım 2016 Saat: 18:30
Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri:
2400. Yılında Aristoteles
2 Kasım I Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “Platon’u Ortaçağ Gözlüklerini Çıkararak Okumak”
9 Kasım I Prof. Dr. Saffet Babür: “Aristoteles’le Birey, Kişi, İnsan”
16 Kasım I Yrd Doç. Dr. Lale Levin Bast: “Aristoteles’te Dostluk”
23 Kasım I Yrd Doç. Dr. Levent Kavas: “Platon’daki Önceki Felsefeciler ve Aristoteles”
TESAK Konferans Salonu, 120 kişilik yer sayısıyla sınırlıdır.
Ücretsiz
Sonbaharda Vivaldi
Yer: Notre Dame du Rosaire Tarih: 2 Kasım 2016 Saat: 20:00
Camerata Barok İstanbul
Keman: Ceren Gürkan, Gizem Korkmaz Gülmen, Ayşen Tözeniş, Ezgi Karasu, Viyola: Burak Kayan, Deniz Yücel
Kontrbas: Ceren Akçalı
Viyolonsel: Burak Ayrancı
Klavsen: Müge Hendekli
Biletli
10. Yılında Ensemble Kheops ile Büyülü Bir Yolculuk
Yer: Süreyya Operası Tarih: 26 Ekim 2016 Saat: 20:00
Gaby Pas-VAN RIET flüt
Ronald van SPAENDONCK klarnet
Tatiana SAMOUIL keman
Marie HALLYNCK viyolonsel
Sophie HALLYNCK arp
Muhiddin DÜRRÜOĞLU piyano
Program:
J. JONGEN Trio için 2 Parça; flüt, viyolonsel ve arp için
C. SAINT-SAËNS Keman ve Arp için Fantezi, Op. 124
J. IBERT “Entr’acte” flüt ve arp için
M. DÜRRÜOĞLU “Anadolu’dan Sahneler” klarnet, viyolonsel ve piyano için
F. POULENC “Invitation au château” klarnet, keman ve piyano için
P. DUKAS/M. DÜRRÜOĞLU”Büyücü Çırağı” flüt, klarnet, keman, viyolonsel, arp ve piyano için
Biletli
Sergi & Söyleşi – Tablo Sofralar
Yer: Fransız Kültür Merkezi Tarih: 3 Kasım 2016 Saat: 18:30
Vincent Baranger ile söyleşi saat 18:30
Sergi açılışı saat 19:30
Fransa’yı temsil etmek için gastronomi ve mutfak sanatından daha güzel bir konu olabilir mi ? Sergi, ürün yelpazesinin yenilenmesi ve modernleştirilmesi amacıyla başvurulan en iyi Fransız tasarımcılarına ve sofra sanatının en büyük markalarına –sofra takımı, çatal bıçak takımı ya da cam eşyalar- yer veriyor.
Kayıt zorunlu
Akademi Buluşmaları 2: Türkiye’den Queer İmajlar
Yer: SPOD Ofis Tarih: 5 Kasım 2016 Saat: 13:00
Yeşilçam’dan günümüz sinemasına, LGBTİ’lerin hangi klişelerle temsil edildiğini, 80’lerin sonunda LGBTİ+ hareketinin filizlenmesiyle sinemadaki anlatının değişimini ve hareketin yükseldiği son yıllarda ne tür temsillerle karşılaştığımızı değerlendiriliyor.
Ücretsiz