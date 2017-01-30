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Yaşam

İstanbul'da hafta sonu hava ısınıyor

Sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak

30 Ocak 2017 16:50

İstanbul'da bu hafta sonu güneşli ve 12 dereceye kadar sıcaklıkların yükseldiği hava etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün kentin kuzey kesimlerinde, Çatalca, Silivri taraflarında karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyu hava sıcaklığı en az 1, en fazla 5 derece olacak. 

Kentte yarından itibaren de parçalı az bulutlu olarak, güneşli hava hissedilmeye başlanacak. Sıcaklıklar 5 ila 6 derece dolayında seyredecek. 
Rüzgar, orta kuvvette, çarşambadan itibaren perşembe ve cuma da dahil güneye dönecek.

İstanbul'da, cumartesi günü yağmur bekleniyor ancak cuma gününden itibaren cumartesi, pazar, pazartesi sıcaklık artıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri sıcaklık 12 derece dolaylarında mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak.

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İstanbulhava ısınıyormeteroloji genel müdürlüğü

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