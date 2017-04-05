İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü: Saatte 120 kilometreye çıkanlar var, bir yılda 19 can aldılar!

İstanbul'da trafiğe çıkan hafriyat kamyonlarının trafik kurallarına uymaması bir tarafa aşırı hız, sol şeritte gitmeleri ve araçlara yol vermemesi sebebiyle medyana gelen kazalarda bir yılda 19 kişi hayatını kaybetti. Tüm bu yaşananlara rağmen hafriyat kamyonlarına kesilen cezalar da kâğıt üzerinde kalıyor.

Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre, Şule İdil Dere, Yaren Aluç, Özge Kandemir, Hacer Yılmaz... Onlar İstanbul’daki hafriyat kamyonlarının son bir sene içinde neden olduğu kazalarda hayatını kaybeden 19 kişiden sadece birkaçı.

Kentsel dönüşüm ve 3. havalimanı inşaatı nedeniyle İstanbul’da hemen hemen her sokakta karşımıza çıkan hafriyat kamyonları bir hafta önce de Fatih’te aynı gün içinde iki kadını ezdi.

Vatan Caddesi’nde Arefe Çakır (62) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybederken, Aksaray’da da Fatih Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonu yine karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özbek uyruklu 32 yaşındaki Nesibe Babayorova’yı ezmişti. Ağır yaralanan genç kadın iş makinesinin yardımıyla kurtarılmıştı.

Sol şerit onların

Sadece son 1 yılın ağır bilançosuna rağmen hafriyat kamyonlarına ilişkin kısıtlamaların kâğıt üzerinde kaldığı kısa bir İstanbul turuyla açığa çıkıyor. Kemerburgaz’da vızır vızır işleyen kamyonlar birbirleriyle yarışırken ölüme de davetiye çıkarıyor. Öyle ki, saatte 70 kilometre hız sınırı bulunan otobanda kamyon şoförleri, birbirlerini sollayıp, sol ve orta şeritte saatte 120 kilometre hızla seyrediyorlar. Ancak yol boyunca buna ilişkin hiçbir denetim yapılmadığı görülüyor.

Ne branda var ne plaka

Yine aşırı hızla taş toprak saça saça giden kamyonlarda branda şartına da uyulmuyor. Aracımızın üzerine kamyonlardan yağan toprak nedeniyle sürekli silecekleri çalıştırarak takip yapabiliyoruz. Birçok hafriyat kamyonununsa plakası ya sökülmüş ya da görülemeyecek kadar çamurla kaplanmış.

Öte yandan saat 06.00 ile 10.00, akşam 16.00 ile 22.00 arasında trafiğe çıkmaları yasak olan hafriyat kamyonları günün her saatinde karşımıza çıkıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin Milliyet’e verdiği bilgiye göre, İstanbul’da kayıtlı toplam hafriyat kamyonu sayısının 8 bin 494. 2016’da Kaçak döküm ve belgesizlikten dolayı 396 kamyona ceza kesilmiş. Toplam ceza tutarı 35 milyon 288 bin 128 TL.

Ortaya çıkan tabloya uzmanların yorumu ise şöyle:

Kerem Günsel (İleri sürüş teknikleri uzmanı): “Normalde bu araçların sağ şerit dışında başka şerit kullanmaması gerek. Ancak trafiğin akışında bir problem varsa sollama yapıp yine sağ seride geçmeleri gerekiyor.

Hız limiti bu araçlar için otobanda saatte 80 km, şehir içinde ise 50 km, sokak arsında 30 ve okul yakınlarında 20 km ile sınırlandırılmış durumda. Bu kamyonetlerin kent merkezlerine ve dar sokaklara yasak olduğu için kesinlikle girmemesi lazım. Bunlara önlem alınması gerekiyor aksi takdirde yeni kazalara yol açabilirler.”

"Yasak kalktı"

İhsan Temel (İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası Başkan Vekili): “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla hafriyat kamyonlarına konulan saat yasağı kalktı. Bütün kamyonlar artık 3. köprüyü kullanıyor. Hafriyat kamyonlarının kasaları standartlaştırıldı. Kasalara alacakları yük belirlendi. Hafriyat kamyonu şoförleri için özel bir eğitim verilmesi gerekiyor ve bizde bu konuda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

