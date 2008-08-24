İstanbul'da graffiti festivali

Türk ve çeşitli ülkelerden gelen 40 graffiti sanatçısı, "İstanbul" temalı Graffiti Festivali kapsamında, eski Galata Köprüsü'nde kurulan 200 metre uzunluğundaki platform üzerinde performanslarını sergiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Gençlik

Meclisince organize edilen festival, farklı ülke ve şehirlerden, farklı kültürleri bir araya getirmek, Avrupa ülkelerinde, müzik, sinema, kitap, dergi gibi kültür ve sanatın bir ögesi olarak görülen graffitinin İstanbullulara doğru anlatılmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.



Eski Galata Köprüsü'nde kurulan 200 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğindeki platform üzerine yapılan çizimlere, S2K, KOAC, KSO, DRY, DOS, TMT, BROT gibi graffiticiler de katıldı. Festival kapsamında çizilen graffitilerin daha sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında sergileneceği bildirildi.

