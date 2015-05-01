İstanbul'da gözaltına alınanların avukatları emniyete sokulmuyor!

İstanbuş'da gerçekleşen 1 Mayıs eylemlerinde gözaltına alınanların avukatlarının, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasına sokulmadığı açıklandı. Avukatlar, ısrarlı tutumları sayesinde gözaltına alınan eylemcilerle görüşmeye başlayabildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, İstanbul'da yapılan eylemlerde gözaltına alınan 203 kişi (Valiliğin açıklamasına göre), sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avukatlar sabah girebiliyordu

Gözaltına alınanların avukatları gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binasına girip müvekilleriyle görüşebiliyorken, bir süredir avukatların içeri girmesine izin verilmediği duyuruldu.

Emniyetin kapısında bekleyen avukatlar, böyle bir uygulamanın 12 Eylül günlerinde bile görülmediğini belirterek, polisin bu hukuksuz uygulamayla ilgili herhangi bir gerekçe de göstermediğini kaydetti.

İçerideki avukatlar da dışarı çıkarılıyor

Avukatlar, içeri girmelerinin engellenemeyeceğini söyleyerek içeri girmeye çalıştıklarında ise polis duvarıyla karşılaştı.

Kapıda bekleyen avukatların sayılarının artması sonrasında polisin, bina girişindeki avukatları "Çıkmazsanız zorla çıkartacağız" diyerek tehdit etti. Halen içeride bulunan, daha erken saatlerde Emniyet Müdürlüğü'ne giren avukatların da dışarı çıkarılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

1 Mayıs Kriz Masası'ndan açıklama

1 Mayıs Kriz Masası da konuyla ilgili bi açıklama yaptı. Sulh ceza hakiminin adliyeden ayrıldığını söyleyen Kriz Masası üyesi hukukçular, hakimlikçe yapılması gereken işlemlerin sürüncemede bırakılmaması gerektiğini söyledi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Saat 21.00 itibariyle avukat meslektaşlarımızın polis tarafından hukuksuz olarak tutulan kişiler için salıverilmesi talebi ile kendisine dilekçe verdikleri sulh ceza nöbetçi hâkiminin adliyeden ayrıldığı bildirilmiştir; kendisine ulaşılamamakta, adliyede başkaca bir görevli hâkime de ulaşılamamaktadır. Hukuksuz uygulamaların ortadan kaldırılması için hâkimlikçe yapılması gereken işlemler sürüncemede bırakılmaktadır.

"Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne girişlerine polisçe engel olunan meslektaşlarımız ile ilgili görüşmek istediğimiz Cumhuriyet savcısının da adliyeden ayrıldığı öğrenilmiştir. Meslektaşlarımız ısrarlı tutumları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giriş yapmışlarıdır. Görevlerin başlarındadırlar. "