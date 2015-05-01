Vali Şahin'le hukukçuların gözaltı rakamları çelişti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs İşçi Bayramı'yla ilgili bilgi verdi. Şu ana kadar 203 göstericinin gözaltına alındığını söyleyen Vali Şahin, "Yaşanan olaylarda 6 emniyet mensubu ve 18 gösterici yaralanmıştır" dedi.

Valinin verdiği gözaltı rakamı ile hukukçuların verdiği rakamlar arasında çelişki dikkatleri çekti. Hukukçular 300'e yakın göstericinin gözaltına alındığını savundu.

"Yapılan çalışmalar neticesinde saat 16.00 itibariyle; 2 adet ses bombası, 1 adet silah, 54 adet Molotof kokteyli, 5 adet havai fişek rampası, 6 adet sapan, 6 adet maske, 1 adet telsiz ve 1 adet kar maskesi ele geçirilmiştir.

Vali Şahin'in ardından bir açıklama yapan Emniyet Müdürü Selami Altınok da, gösterilerde 20 binin üzerinde polisin görevlendirildiğini belirtti.

Altınok , "Saat 18:00 itibarıyla ulaşım engeli kaldırılacaktır. Taksim Meydanı ikinci bir emre kadar kapalı" ifadesini kullandı.