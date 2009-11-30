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İstanbul'da göstericiler otobüs yaktı

30 Kasım 2009 03:23

İstanbul Sultanbeyli'de izinsiz gösteri yapan bir grup, belediye otobüsünü yaktı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde toplanan grup, durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsünü durdurarak içindeki yolcuları indirdi. Göstericiler daha sonra yanlarındaki molotofkokteyllerini ateşleyerek otobüse attı.

Saldırı sonucu alev alan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Polis, belediye otobüsünün tamamen kullanılamaz hale geldiği saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları, yüzlerini kapatan yaklaşık 15 kişilik bir grubun, durağa yanaşan otobüsü durdurduktan sonra yolcularını indirdiğini ve sonrasında ateşe verdiklerini anlattılar.

-OKMEYDANI'NDA POLİSE SALDIRI-

Bu arada, Okmeydanı Kuzey Sokak'ta toplanan bir grup, Şark Kahvesi'ne kadar yürüdü. İzinsiz yürüyüş yapan grup, burada önlem alan polise ekibine molotofkokteylleri ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin, gruba tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Atılan molotofkokteyllerinden bazı dükkanlar ve bir polis aracı zarar gördü.

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