İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Mayıs ayının ortasından bu yana mevsim şartlarına uygun atmosferdeki kararsız yapıya bağlı gök gürültülü sağanak yağışların etkisinde olduğunu hatırlatarak, gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta başına kadar yurdun güneydoğu kesimleri dışında yurt genelinde etkili olmaya devam etmesinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak yağışların bugün yurdun büyük bölümünde (Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde) etkisini sürdürmesi; yarın yağışlı sistemin doğuya hareket ederek; Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi beklendiği, ancak aynı gün akşam saatlerinden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Antalya'nın batısı ve Burdur’un sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ankara ve İstanbul’da yarın ara verdikten sonra gelecek hafta başına kadar aralıklarla etkili olması beklenmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar yurdun güneydoğu kesimleri dışında yurt genelinde etkili olmaya devam etmesi beklendiği belirtildi.

Hava şartlarının sebep olabileceği riskler (Yıldırım, dolu, su baskınları ve ani sel, kısa süreli fırtına vb.) sebebiyle vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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