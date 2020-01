Muammer Güler: İstanbul'da 62, Ankara'da 25 kişi gözaltında

Gezi Parkı eylemleri kapsamında yürütülen soruşturmada İstanbul ve Ankara’da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamasına göre, gezi parkı olayları nedeniyle Ankara’da 23, İstanbul’da ise 62 kişinin gözaltına alındı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ‘Marjinal gruplar’ olarak nitelediği Gezi direnişçileriyle ilgili gözaltılar başladı.



İstanbul Emniyeti, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 21 ilçede operasyon düzenledi.

İstanbul'da 62 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 20 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde 20 ilçede operasyonlar düzenledi. Operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Gözaltına alınanlar, polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere saat 07.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Sağlık kontrolüne götürülen bazı kişilerin slogan attığı gözlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Ankara'daki operasyon



Başkentte, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları ve organize ettiği iddia edilenlere yönelik başlatılan operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerini organize ettikleri ve gösterilerde polise saldırdıkları ileri sürülen kişileri tespit etti. Bunun üzerine başlatılan operasyonda, 26 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Atılım Gazetesi ve Etkin Haber Ajansı'nda arama

Atılım Gazetesi ve Etkin haber Ajansı'nın da bulunduğu adreslerde de polis arama yaptı. Adreslerdeki belge ve dokümanlara el konuldu. Çuvallara doldurulan belge ve dokümanlar kamyonlarla emniyete gönderildi.





Twitter'dan duyurdu



BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de baskınları twitter’dan duyurdu. Önder twitter mesajında; “Sabah 5'de ESP'li Alp Altınörs'ün evini polis basti. Ben de gittim. Alp'i gozaltina aldilar. Toplam 70 civari gozalti var”, “Alp in yoksul evinde faiz lobisi ile alakali cikan tek sey borc dekontlari. Polisler onun yerine kitap notlarini aldilar:)” diye yazdı.

'Terör örgütleri internet üzerinden halkı yönlendiriyor'

Muammer Güler yaptığı basın açıklamasında Türkiye’de 60 milyon internet kullanıcısı olduğunu ifade edip, “Hükümetimiz 10 yıldır bu alandaki özgürlükler için çok çalıştı. Bizim kısıtlama getirmemiz mümkün değil. Ancak terör örgütleri internet üzerinden halkı yönlendirmeye çalışıyor. Bunun önlenmesi lazım” dedi. Güler şunları söyledi:

Ankara, İstanbul, Hatay, Adana, Eskişehir

“Özellikle resmi makamların sitelerine girip bazı bilgilerin deşifre edilmesine yönelik düzenlemeye gidilecek. Siber suçlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Milli güvenliğin korunması burada temel amacımızdır. Suçun önüne geçmemiz lazım. Yurt dışı kaynaklı olanlar da var. Bazı ülkeler işin içinde ama şu anda isim veremem. Sanal terör dediğimiz bir olay var. Tweet atanlara yönelik bir çalışma yok. Ama halkı galeyana getiriyorsa elbette bunların tespit edilip adli makamlara götürülmesi gerekir. Şu anda sayı veremem.

Yurdun her yanında kamu mallarına zarar veren, halkı galeyana getiren herkes her ilde (İstanbul, Ankara, Hatay, Adana, Eskişehir vs) Cumhuriyet savcıları tarafından tespit ediliyor.”