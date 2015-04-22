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Terör operasyonunda konteyner de gözaltında!

Eyüp'te düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kullandığı iddia edilen bir konteyner vinç yardımıyla emniyete götürüldü

22 Nisan 2015 13:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp'te operasyon düzenledi.

Güzeltepe Mahallesi'nde operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendiği ve bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin destek verdiği operasyonda bir polis helikopteri de havadan görev yaptı.

Operasyon kapsamında Sokullu Caddesi Mihriban Sokak üzerindeki bir konteyner de kaldırıldı. Vinç yardımıyla kaldırılan konteynerin gözaltına alınan kişiler tarafından kullanıldığı iddia edilirken, operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

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