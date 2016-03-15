Son zamanlarda çatışma ve saldırıların artması sebebiyle İstanbul’da geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Şişli'de uygulama yapan polisler şüpheli görülen araçlar üzerinde arama yaptı. Uygulama kapsamında araçlardaki vatandaşlar ve şüpheli görülen kişilerin de üzeri aranıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Hakkında arama kararı bulunan bazı vatandaşlar gözaltına alındı. İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan asayiş uygulaması kapsamında Eyüp ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde de şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı. Uygulamaların ikinci bir emre kadar devam edeceği öğrenildi.