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Yaşam

İstanbul'da gasp anları güvenlik kameralarında

Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Gasp Büro Amirliği ekipleri şebekenin peşine düştü

28 Nisan 2017 20:19

İstanbul'da bankaları mesken tutup, parayla çıkanları silah tehdidiyle soyan çete çökertildi. Şüphelilerin son 2 ayda yaklaşık 1 milyon lira gasp ettikleri belirlendi. 

DHA'nın haberine göre İstanbul'da son 2 ayda bankalardan çıkan kişilerin gasp edilmesi olaylarının artması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şebekenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 13 kişinin adreslerine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çete üyelerinin güpegündüz Bahçelievler'de bankadan çıkan kişiyi tabancayla yaralayıp gasp etmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayrıca Beylikdüzü ve Başakşehir'deki gasp anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

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