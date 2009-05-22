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Yaşam

İstanbul'da fuhuş operasyonu

22 Mayıs 2009 00:01

Aksaray'daki kimi eğlence merkezleri ve otellerde fuhuş yaptıkları ya da yaptırdıkları öne sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yapılan ihbarları değerlendiren yabancılar şubesi müdürlüğü ekipleri, Aksaray'daki kimi oteller ile eğlence merkezlerine operasyon düzenlediler.

Operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen çoğunluğu yabancı uyruklu 28 kadın ile fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, sevk edildikleri Fatih Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan kimilerinin bulaşıcı hastalık taşıdığının belirlendiği bildirildi.

Pasaport süreleri dolan kimi kadınların ise sınırdışı edilecekleri öğrenildi.

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