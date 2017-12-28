T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da fuhuş çetesi operasyonu: 14 kişi adliyeye sevkedildi

  Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Aralık'ta başlayan operasyonlarda gözalt

28 Aralık 2017 18:19

 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Aralık\'ta başlayan operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden kalan 14\'ü de adliyeye sevk edildi. 

56 GAYRİMENKUL, 8 ARACA EL KONULDU 
Liderliğini Hakan A.\'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütünün çeşitli ilçelerde masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 iş yerine operasyon düzenlenmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan A.\'nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarmasının ardından üzerine kayıtlı bulunan 56 gayrimenkul ve 8 araca el koydu.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, \'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak\', \'Fuhuşa teşvik\', \'Fuhuşa yer temin etmek\', \'Fuhuşa zorlamak\', \'Zorla senet imzalatmak suretiyle nitelikli yağma\', \'Cinsel Saldırı\', \'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması\' ve \'Ruhsatsız silah\' suçlarından adliyeye sevk edildi. 
 
11 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI
Öte yandan, 12 kişi daha önce adliyeye sevk edilmiş, 1 kadın tutuklanırken, çoğu kadınlardan oluşan 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. 
 (FOTOĞRAF)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA İSTANBUL Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAralıkGAYRİMENKULARACA EL KONULDU  Liderliğini HakanOrganize Suçlarla MücadeleHakanGözaltınaSaldırıSERBEST KALMIŞTI Öte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24