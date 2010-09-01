-İSTANBUL'DA FİYATLAR ARTTI İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - İstanbul'da, Ağustos ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75 oranında, toptan fiyatlar yüzde 0,26 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre perakende fiyatlar yüzde 0,75, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar yüzde 0,26 arttı. İTO'nun fiyat indekslerinin, Ağustos ayının bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmasında perakende fiyatlar yüzde 8,44, toptan fiyatlar yüzde 9,51 oranında yükseldi. Söz konusu indekslerde, 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre Ağustos ayında, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,90, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 6,50 oranında artış gösterdi.