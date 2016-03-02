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Yaşam

İstanbul’da fiyatı en çok artan ürünler hangileri?

Kuru soğanın fiyatı yüzde 42,61 arttı

02 Mart 2016 21:04

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en çok artan ve gerileyen ürünleri açıkladı. Odanın İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 83’ünün perakende fiyatı artarken, 42’sinin fiyatı indi, 117’sinin ise aynı kaldı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, kuru soğan 42,61 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Onun ardından yüzde 38,68 ile salatalık, yüzde 24,07 ile limon ve yüzde 15,68 ile ekmek geldi. 

Karnabahar yüzde 27,39 ile fiyatı en çok gerileyen ürün oldu. Onu yüzde 23,64 ile kadın elbisesi, yüzde 22,75 ile domates ve yüzde 21,09 ile kadın bluzu takip etti. 

 

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