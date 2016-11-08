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Yaşam

İstanbul'da fırtına; İDO seferleri iptal

BUDO'nun dış hat seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

08 Kasım 2016 10:05

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun tüm iç hat seferleri iptal edildi. BUDO'da tüm dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00 ve 10.45'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) hattında saat 09.00'da ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) güzergahında 09.30'da başlaması planlanan seferler de yapılamayacak.

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