İstanbul'da fırtına alarmı

Fırtına İstanbul'da can aldı

İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan, Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın, yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve AKOM Meteoroloji biriminin değerlendirmeleri doğrultusunda, serin ve yağışlı havanın, perşembe günü saat 15.00 itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldığı hatırlatıldı.Beklenen fırtına nedeniyle AKOM, İtfaiye Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Beyaz Masa, İSKİ, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin alarma geçtiği belirtilen açıklamada, hava şartları normale dönene kadar AKOM'un alarm düzeyindeki çalışmalarının süreceği kaydedildi.Açıklamada, perşembe günü saat 15.00'te başlayıp, cuma günü saat 14.30'a kadar Istrancalar civarına aralıksız yağan gök gürültülü sağanak yağmurun zaman zaman dolu yağışına neden olduğu ifade edilerek, fırtına nedeniyle itfaiyeye gelen 434 ihbardan 185 çatı uçması ve 105 ağaç devrilmesi olayına müdahale edildiği bildirildi.Açıklamada, metre kareye düşen yağış miktarları ve bazı semtlerdeki rüzgar hızlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:''Çilingoz'e 480 kilogram, Kazandere'ye 156 kilogram, Çatalca'ya 217 kilogram, Pabuçdere'ye 156 kilogram, Sultanbahçe'ye 218 kilogram, Elmalıdere'ye 165 kilogram, Düzdere'ye 200 kilogram, Kuzulu'ya 110 kilogram, İstinye'ye 80 kilogram, Ömerli'ye 15 kilogram, Çavuşbaşı'na 24 kilogram, Terkoz'a 52 kilogram yağış düştü.Rüzgar hızları ise Terkos'da 104 kilometre/saat, İkitelli'de 85 kilometre/saat, Ömerli'de 100 kilometre/saat, Çanta'da 77 kilometre/saat, Kağıthane'de 92 kilometre/saat, Çavuşbaşı'nda 70 kilometre/saat, Hadımköy'de 90 kilometre/saat, Aksaray'da 60 kilometre/saat.''Açıklamada, günün ilk saatlerden itibaren tekrar başlayan yağışın, Boğaz çevresi ile Sarıyer, Kavacık, Beykoz, İstinye, Beşiktaş, Alibeyköy, Kağıthane, Eyüp, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece'de etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ile yağış anında saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına şeklindeki rüzgarın oluşturacağı yıldırım, su baskını, taşkın, dolu, kısa süreli kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.Ayrıca Eskihisar-Topçular arabalı vapuru, Kartal-Yalova deniz otobüsü, Armutlu-Yalova-Bostancı deniz otobüsü, Pendik-Yalova hızlı feribot seferlerinin kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.Fırtına, Marmara Denizi'nde de ulaşımı olumsuz etkiledi.Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 29 yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tanker, saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına yüzünden yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirerek demirlediler.Gemiler, geceyi ışıklarını yakarak Şarköy açıklarında demirleyerek geçirdi.Fırtınanın etkisini azaltması ile birlikte sabah 08.45 sıralarında Şarköy'den demir alan yerli ve yabancı bandıralı 22 şilep ve tanker boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket ettiler. 7 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için halen Şarköy'de demirli olarak bekliyor.