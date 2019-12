İstanbul'da film keyfi başladı

T24 -

'Emek Sineması'nın en kısa sürede yenilenmesini bekliyoruz'

Sinema Onur ödülleri İnanır, Tuna ve Koçak'a verildi

'Yaşamboyu Başarı Ödülü' Marco Bellocchio'ya

Tören, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın konuşmasıyla başladı. Ardından, altıncı kez Festival Sponsorluğu'nu üstlenen AKBANK Genel Müdürü Ziya Akkurt ile Festival'e en büyük katkıda bulunan sponsorların temsilcilerine İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından birer teşekkür plaketi sunuldu. Plaketleri Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı takdim etti.Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Yetkin Dikinciler'in üstlendiği açılış töreni boyunca Fatih Erkoç ve Kerem Görsev izleyicilere film şarkılarından derlenmiş renkli bir program sundu. Tören boyunca iki kez sahne alan ikili "Moon River", "Somewhere Over The Rainbow", "Smile" ve "Fly Me To The Moon" şarkılarını seslendirdi.Açılış konuşmasının yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Uluslararası İstanbul Film Festivali, 1982 yazında bir 'film haftası' olarak izleyicisiyle buluşmasından ve 1989'da bugünkü adını almasından bu yana geçen süre içinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade etti:"Festivalimiz bugün, özgün programında gösterilen filmlerin niteliği ve çeşitliliği ile olduğu kadar, uluslararası film endüstrisinin nabzını tutan yenilikçi yaklaşımı ile de ülkemizdeki öncü konumunu koruyor; bir taraftan da Avrupa'nın önde gelen film festivalleri arasında yer almış bulunuyor.Bu yıl Beyoğlu, Nişantaşı ve Kadıköy'de toplam yedi sinema salonunda gösterimler gerçekleştiriyoruz. Festivale 28 yıl ev sahipliği yapan, Beyoğlu ve festivalle özdeşleşmiş Emek Sineması'nın bu yıl festival sinemaları arasında bulunamayışı, bizi çok üzüyor. Sinemaseverlerin gönlündeki özel yeri ile kültür birikimimizin önemli simgelerinden biri olan Emek Sineması'nın en kısa sürede yenilenerek, mevcut 863 koltuğu ve aynı konumuyla kentimizin kültür-sanat yaşamına geri kazandırılacağını umuyor ve bekliyoruz" dedi.Uluslararası İstanbul Film Festivali tarafından her yıl verilen "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl Türk sinemasına yıllar boyu emek vermiş 200'e yakın filmde imzası bulunan Mevlüt Koçak'a, 40 yıllık kariyerin 183 film sığdıran Kadri İnanır'a ve sinemaya edebiyattan sinemaya uyarladığı filmlerle unutulmazlar arasına giren Feyzi Tunay'a takdim edildi.Mevlüt Koçak ödülünü Nurgül Yeşilçay'ın elinden alırken Feyzi Tuna'ya ödülünü Fatma Girik takdim etti. Kadir İnanır'a ise ödülünü Zuhal Olcay verdi.Sinemaseverlerin Günaydın, Gece filmiyle yakından tanıdığı, İtalyan sinemasının önde gelen yönetmen, senaryo ve oyuncusu Marco Bellocchio festivalin açılış konuğuydu. İlk filmi Cepteki Yumruklar ile uluslararası alanda tanınan, 70 yaşını aşmasına rağmen hala kuşağının en genç sinemacılarından biri sanılan ünlü İtalyan sinemacı Marco Bellocchio'ya İstanbul Film Festivali'nin "Yaşamboyu Başarı Ödülü" verildi.Marco Bellocchio'nun, Mussolini'nin hiçbir zaman kabul etmediği gayrimeşru oğlunun annesi Ida Dalcer'in gerçek öyküsünü anlattığı bol ödüllü son filmi Yenmek, Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak. Yenmek'in 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da Atlas Sineması'nda gerçekleşecek gösterimine Marco Bellocchio da katılarak izleyicilerle buluşacak.Törenin ardından Radu Mihailenau'nun Fransa'da gişe rekorları kıran filmi Paris'te Son Konser / The Concert başladı. Filmin başrol oyuncusu Alexei Guskov da gecenin konukları arasındaydı.NTV tarafından canlı yayınlanan İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'ni salonda yaklaşık 2.000'i aşkın kişi izledi.İSTANBUL 2010 AKB AJANSI adına Şekib Avdagiç, Yürütme Kurulu BaşkanıTEKNOSA adına Banu Karamuk, Halkla İlişkiler MüdürüINTER LIMOUSINE adına Koray Çıtak, Genel MüdürPOINT HOTEL adına Cihan Yılmaz, Point Hotel Barbaros Genel MüdürüGROUPAMA ve GROUPAMA GAN SİNEMA VAKFI adına Yılmaz Yıldız, Groupama Emeklilik Genel MüdürüTURKMAX adına Berna Kürekçi Şendir, Digiturk Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıNTV adına Cem Aydın, Doğuş Yayın Grubu Genel MüdürüSABAH GAZETESİ adına Fecir Alptekin Şendir, Kurumsal İletişim Grup BaşkanıEFES PİLSEN adına Dilek Başarır, Türkiye Pazarlama DirektörüAKBANK adına Ziya Akkurt, Genel Müdür