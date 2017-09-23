İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Haber: İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 adrese düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin, FETÖ\'ye müzahir şirketlerle çalışan taşeron firmaların alacaklarından himmet adı altında zorla para kesintisi yaparak örgüte aktardığı belirtildi.