İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu; 6'sı general 92 kişi hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması' (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 6 general, 43 subay ve bu askerler ile irtibatlı olduğu öne sürülen ve örgütte "abi" pozisyonunda olan sivillerin de aralarında bulunduğu 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde savcı Can Tuncay tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, alınan bir tanık beyanı ve yenil deliller doğrultusunda harekete geçildi.

TSK içindeki "kripto" FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturmada, aralarında 6 general, 43 subay ve bu askerler ile irtibatlı örgütte "abi" pozisyonunda olan sivillerin de aralarında bulunduğu 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatını alan emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde operasyon gerçekleştiriyor. Ayrıca şüphelilerin hakimlikçe alınan karar doğrultusunda ikametlerinde arama işlemleri de yapılıyor.

Soruşturma kapsamında, şu ana kadar 4 şüpheli gözaltına alındı.