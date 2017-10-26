İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 48 GÖZALTI  

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hakan KAYA - Ozan URAL - Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugün sabah düzenlediği operasyonda, \'ByLock\' kullandığı belirlenen 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarından örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 60 adrese yaptığı eş zamanlı baskında 48 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 07.03 Haber Kodu : 171026008