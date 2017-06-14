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İstanbul'da FETÖ operasyonu; 189 avukat hakkında gözaltı kararı

74 avukat yakalanarak gözaltına alındı

14 Haziran 2017 13:08

'FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul'da operasyon başlatıldı. ByLock kullanıcısı 189 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlk dalgada 179 Avukat cezaevine gönderilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ' avukat yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 179 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 72'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 36 şüpheli de savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakılmıştı.

Sabah'ın haberine göre, örgütün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından operasyon düzenledi.

ByLock kullanandığı öne sürülen İstanbul Barosu'na kayıtlı 189 avukat belirlendi. Bu avukatlara yönelik sabah 05.00 sularında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Avukatların ev ve ofislerinde arama ve gözaltı işlemi uygulandı. Operasyon, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli avukatlardan ikisinin tutuklu olduğu, bir şüphelinin başka soruşturmalardan gözaltında bulunduğu öğrenildi. Bir şüpheli avukat ise küçük çocuğu olduğu için gözaltına alınmadı.

 

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