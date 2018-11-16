İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU: 14 GÖZALTI

İSTANBUL-DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde \"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönetmek ve Üye Olmak\", \"6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet\", \"Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün Finansmanını Sağlama\" suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

