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Kültür-Sanat

İstanbul'da festival heyecanı

İKSV tarafından 3-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali" biletleri, 21 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.

18 Mart 2009 02:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 3-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali" biletleri, 21 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.

İstanbul Film Festivali geçen yıl başlattığı indirimli fiyat uygulamasını bu yıl da devam ettirerek, biletleri fiyatlarda bir artış yapmadan geçen seneki rakamlardan satışa sunacak.

Festival’de bilet fiyatları tam 10 TL, Akbank Galaları hariç tüm seanslarda öğrenci ile 65 yaş ve üstü için 7 TL olacak. Gala filmlerinin biletleri ise 15 TL’den alınabilecek. Festival’de hafta içi gündüz seansları (11.00 13.30 ve 16.00) ile Türk filmleri ise yalnızca 3,50 TL’den izlenebilecek.
Sinemaseverler biletlerini, Beyoğlu’nda Emek ve Atlas ile Kadıköy’de Rexx sinemalarında açılacak ana gişelerden ya da Biletix’ten alabilecekler.

Sinemaseverler, tüm programı öğrenebilecekleri festivali kitapçığını ise, Emek, Atlas, Beyoğlu, Yeni Rüya ve Rexx olmak üzere gösterimlerin gerçekleşeceği sinemalardan ya da İKSV merkezinden 2,5 TL karşılığında temin edebilecekler.

‘BitamBİöğrenci’ ile çocukları sanatla buluşturun

İKSV’nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte geçen yıl hayata geçirdiği ‘BitamBiöğrenci’ projesi, festival kapsamında da devam edecek. Sinemaseverler biletlerini satın alırken ‘BitamBiöğrenci, ödeyerek zor imkânlarda büyüyen 3 ya da 10 çocuğun da İstanbul Film Festivali’ne katılımını sağlayabilecek.

200 Film beyaz perdeye yansıyacak

Tam 200 filmin sinemaseverlerle buluşacağı festivalde, dünyanın belli başlı festivallerinde gösterilip Türkiye’de merakla beklenen çoğu filmin ilk gösterimleri festivalin geleneksel ‘Dünya Festivallerinden’, ‘Genç Ustalar’, ‘Mayınlı Bölge’gibi bölümlerinde yapılacak. ‘Gümüş Ülke, Altın Sinema: Arjantin’ ve ‘Aşk Olsun’ gibi yeni bölümleriyle de dikkat çekecek festival programı, ‘Asiler, Azizler, Âşıklar’, ‘Anılarına’ gibi bölümlerle ise klasik sinemanın unutulmaz örneklerine yer verilecek.

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