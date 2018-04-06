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Yaşam

İstanbul'da faturası üzerine olmayan 650 bin abonenin elektriği kesilebilir

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Bakal, İstanbul'da 650 bin kişinin elektrik faturasının üzerine olmadığını söyledi

06 Nisan 2018 16:26

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal İstanbul'da 650 bin kişinin elektrik faturasının üzerine olmadığını söyledi. Bakal, abonelerin faturaları üzerine almamaları durumunda elektriklerini keseceklerini bildirdi.

Elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin 'usulsüz elektrik' kullandığını söyleyen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, hem bunun önüne geçmek hem de tüketici mağduriyetini önlemek için online 'Tek tıkla abone ol' uygulamasını başlattıklarını belirtti.

650 bin kişinin elektrik aboneliğinin kendi üzerine olmadığını tahmin ettiklerini ifade eden Bakal, tüketicilerin aboneliği üzerine almaları uyarısında bulunarak aksi takdirde suç işlediklerini vurguladı.

Bakal, "Başkası adına elektrik kullanan tüketicilerin, usulsüz kullanımının önüne geçerek elektrik aboneliklerini kendi adlarına almaları ve onlara özel fırsatlardan faydalanmaları için bu uygulamayı başlattık. CK Boğaziçi bölgesinde kendi adına aboneliği olmayan 650 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Usulsüz kullanım tespit çalışmaları kapsamında tespit edilen tüketicilere ihbarname göndermeye başladıklarını ileten Bakal, ihbara rağmen kendi adına abonelik sözleşmesi imzalamayan tüketicilerin elektriğinin usulsüz kullanımdan kesileceğini ifade etti.

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