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Yaşam

İstanbul'da fabrikada yangın

13 Mayıs 2010 11:38

T24 - Yenibosna'da köpüklü malzemelerin yapıldığı bir fabrikada çıkan alevli yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olay Çobançeşme Mahallesi Bilge Sokak'ta bulunan köpük malzemesinin yapıldığı fabrikanın 4. katında meydana geldi. Saat 21.50 sıralarında başlayan yangın için Kocasinan itfaiye grubundan çok sayıda araç olay yerine geldi. Alevlerin giderek büyümesi ile olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merdivenli itfaiye araçlarının yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Fabrikanın alt katlarında LPG tanklarının bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin gayretleri sayesinde alevler LPG tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Fabrikasının alev alev yanışını endişeli bakışlar arasında seyreden Suat Kayhan itfaiye ekiplerini yangın sırasında yönlendirdi. Alevleri gören vatandaşlar ise sokağa çıkarak endişe içinde yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Yangının kontrol altına alınması ile fabrika sahibi ve itfaiye ekipleri hasar tespiti için fabrikaya girerek incelemelerde bulundu. Yangın akşam saatlerinde çıktığı için fabrikada işçi bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Fabrikada köpüklü tabak ve malzemelerin yapıldığını belirten vatandaşlar, alevlerin yükselmesi ile olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdıklarını anlattı.

Yangının içerdeki elektrik tesisatından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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