İstanbul'da fabrika yangını; 50 itfaiye aracı ve havadan müdahale

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde Ayazağa semtinde havuz ürünlerinin imalatının yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Birçok ilçeden görülen yangına 50 itfaiye aracı ve 125 personelle müdahale etti. Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altın alındı.



Yangın saat 14.57'de çıktı. Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'ta bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü. 9 bin metrekarelik alana kurulu bir fabrikadaki yangına havadan da müdahale edildi.



Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu belirtildi. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin de aralarında bulunduğu 50 araç 125 personelle müdahele etti.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin verilmedi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı

