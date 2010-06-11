İstanbul'da eylem var!

T24- İstanbul yarın büyük bir eyleme hazırlanıyor.





TÜRKÇEK, TEMA, Doğa Derneği ve Atlas Dergisi, İstanbul'a yapılacak 3. Köprü'nün doğal yaşamı olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle eylem yapacak. Yarın saat 11.00'de Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde toplanan gönüllüler ''Boğazımı Sıkma!. 3. Köprüye Hayır'' diyecek.





Etkinlik kapsamında teknelerle denize açılıp “3. Köprüye Hayır!” pankartı açılacak ve sonrasında ortak basın açıklaması yapılacak. Basın açıklamasında köprünün İstanbul’un doğasını tahrip edeceği vurgusu yapılacak.