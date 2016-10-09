T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul’da evsiz yurttaşlar için ücretsiz kıyafet mağazası kuruldu

Gönüllülerin desteğiyle kurulan mağaza, Beyoğlu'nda bulunuyor

09 Ekim 2016 22:55

Bir grup gönüllünün oluşturduğu ‘Çorbada Tuzun Olsun’ inisiyatifi, evsiz yurttaşların ücretsiz yararlanabilecekleri kıyafet mağazası kurdu

Diken’de yer alan habere göre, yaklaşık iki yıldır İstanbul’da evsiz yurttaşlar için gönüllü faaliyet gösteren ‘Çorbada Tuzun Olsun’, kış ayları öncesi evsizlerin kendi ihtiyaçları olan kıyafetleri ücretsiz olarak deneyip edinebilecekleri bir kıyafet mağazası açtı.

Tamamen gönüllülerin desteğiyle kurulan ve şu an kışlık kıyafet ya da battaniye gibi eşyaları kabul eden kıyafet mağazası, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki Süslü Saksı Sokak’ta bulunuyor.

Mağazada elbiselerin konulduğu raflar da yine gönüllülerin desteğiyle yapıldı.

‘Çorbada Tuzun Olsun’ inisiyatifi, yardımda bulunmak isteyenlere Facebook üzerinden çağrı yaptı.

 

ETİKETLER

istanbulevsizlerkıyafetmağazası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24