İstanbul’da evsiz yurttaşlar için ücretsiz kıyafet mağazası kuruldu

Bir grup gönüllünün oluşturduğu ‘Çorbada Tuzun Olsun’ inisiyatifi, evsiz yurttaşların ücretsiz yararlanabilecekleri kıyafet mağazası kurdu

Diken’de yer alan habere göre, yaklaşık iki yıldır İstanbul’da evsiz yurttaşlar için gönüllü faaliyet gösteren ‘Çorbada Tuzun Olsun’, kış ayları öncesi evsizlerin kendi ihtiyaçları olan kıyafetleri ücretsiz olarak deneyip edinebilecekleri bir kıyafet mağazası açtı.

Tamamen gönüllülerin desteğiyle kurulan ve şu an kışlık kıyafet ya da battaniye gibi eşyaları kabul eden kıyafet mağazası, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki Süslü Saksı Sokak’ta bulunuyor.

Mağazada elbiselerin konulduğu raflar da yine gönüllülerin desteğiyle yapıldı.

‘Çorbada Tuzun Olsun’ inisiyatifi, yardımda bulunmak isteyenlere Facebook üzerinden çağrı yaptı.