-İSTANBUL'DA ''EVLİLİK FUARI'' İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, her yıl ortalama 650 bin çiftin evlendiği Türkiye'de, düğün maliyetinin de en az 10 bin lira olarak hesaplandığını, bunun da 6.5 milyarlık bir pazar yarattığını belirtti. Patika Fuarcılık tarafından Brillant'ın ana sponsorluğunda ''Sevgi ve Tolerans'' temasıyla düzenlenen ''Evlilik Dünyası Fuarı 2011'', Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonunda açıldı. Fuar hakkında bilgi veren Patika Fuarcılık Genel Müdürü Cılga, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açan fuara sektördeki 200'den fazla firmanın katıldığını ifade ederek, fuarın, düğün mekanından organizasyona, gelinlikten nikah şekerine, ayakkabıdan davetiyeye kadar uzanan geniş bir yelpazede tüm yenilikleri 60 bin çiftle buluşturacağını söyledi. Her yıl olduğu gibi 2011'de de evlilik trendlerinin belirleyicisi olacak fuarın, evlenecek çiftlerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını farklı adresler dolaşmadan tek bir noktadan temin etmelerine imkan verdiğini anlatan Cılga, üç gün boyunca sürpriz etkinlikler, yarışma ve çekilişler ile görkemli bir atmosferde gerçekleşecek fuarın ''www.evlilikfuari.com'' adresinden online davetiye alarak, ücretsiz ziyaret edilebildiğini bildirdi. 22 farklı iş kolunu kapsayan evlilik sektörünün giderek büyüdüğünü ifade eden Cılga, ''Her yıl ortalama 650 bin çiftin evlendiği Türkiye'de, düğün maliyeti de en az 10 bin lira olarak hesaplanıyor. Bu da, Türkiye'de 6.5 milyarlık bir pazar yaratıyor. Fuar giderek büyüyen sektördeki gelişmeleri ve yeni trendleri ziyaretçileriyle paylaşacak'' dedi. Cılga, geçmişte lüks olarak görülenlerin günümüzde ihtiyaç haline gelmesi ve çiftlerin trendleri yakından izlemesi nedeniyle düğün alışverişine ayrılan bütçenin de arttığını anlatarak, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle sektöre yatırım yapan girişimci sayısının da giderek arttığını dile getirdi. Düğün organizasyonlarının salonlardan lüks mekanlara kaydığını, gelinlik, ayakkabı, alyans, davetiye ve diğer tüm detayların günün modasına uygun seçildiğini ifade eden Cılga, şöyle konuştu: ''Örneğin, gelinlik sektörünün büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşmış durumda. Sektörde son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar gelinlikten sektör olarak bile bahsedilmezdi. Dünya markalarının Türkiye'ye gelmesi ve yerli firmaların markalaşması ile gelinlik pazarı ciddi bir iş hacmine sahip oldu. Seri üretime geçen şirketler ihracat da yapıyor ve bu alanda Türkiye'nin toplam ihracatının 70-80 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.'' Fuarda, koreograf İlke Kılıç tarafından hazırlanan ve oyuncu Doğa Rutkay'ın da aralarında yer aldığı ''Sevgi ve Tolerans'' temalı gösteri, katılımcılardan büyük ilgi gördü.