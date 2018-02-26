İstanbul'da ev ilanı: 3 kira peşin, 3 kira depozito; kokan yemekler, 22.00'den sonra giriş-çıkış, sigara içmek yasak

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan kiralık bir ev için verilen ilan, sosyal medyada gündem oldu. Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki ev için 3 kirayı peşin isteyen, 3 kira da depozito talep eden ev sahibinin, kokan yemekler yapılmasına karşı çıkması ve kiracılar için apartmana giriş-çıkış saatleri belirlemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından ti’ye alındı.

Saat 22.00'den sonra apartmana giriş-çıkış yapılamayacağını söyleyen ev sahibine, öğrenci yurtlarında bile son giriş saatinin daha geç olduğunu belirterek tepki gösterilirken; bazı kullanıcılar da apartmanın önüne park etmek için istenen aylık 750 TL'lik ücrete isyan etti ve "Bu paraya ev kiralanır" yorumunda bulundu.

Sahibinden.com’da yayınlanan ve ‘sakalsız_adam’ isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ilanda, bekar ya da öğrenci olmayan olası kiracılardan talep edilenler şöyle:

"-Kiracı, evde kızartma-balık-kavurma gibi kokan yemekler asla yapmayacaktır.

-Bir üst katta oturduğum için akşam saat 9’dan sonra çamaşır, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge çalıştırmayacaktır.

-Akşam saat 10’dan sonra binaya giriş çıkış yasaktır. Ben erken uyuyorum, merdivenlerdeki sesleri duymak zorunda değilim.

-Kiracının arabası varsa, apartmanın önüne park etmesi için ekstra ayda 750 TL ödemesi gerekiyor.

-Evin sadece balkonunda sigara içilebilir. Evin içinde sigara yasaktır.

-Her ay 200 TL merdiven temizlik parası vardır.

-Kiracı evden çıkarken evde hasarları ben belirlerim. Uygun gördüğüm takdirde depozitoyu vermeme hakkım vardır. (Bunun için aramızda özel bir belge imzalanacak.)

Bu şartlar size uyuyorsa gelip eve bakabilirsiniz."